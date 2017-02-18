Олег Тактаров не участвовал в драке в Сарове – он посещал детдом

Боец ММА Олег Тактаров раздает интервью СМИ, чтоб обелить свое честное имя: он никак не мог участвовать в драке в ресторане в Сарове. В то время, когда там дрались, Тактаров посещал детдом и общался с его воспитанников. ММАшников, по его словам, отличает то, что они не дерутся в общественных местах – болевых и удушающих приемов и на работе хватает.

Нижегородские СМИ заявили, что Тактарв, актер и ММАшник, — то снаряд, который падает в одну и ту же воронку. В 2013 году в саровском ресторане «Феллини» Тактаров устроил пьяный дебош из-за 20% скидки, и все это закончилось для спортсмена штрафом намного большим чем скидка. Заплатить пришлось за оскорбления 1500 рублей. Из-за того, что «Феллини» не было возмещена стоимость столов, стульев и посуды ресторан внес бойца в «черный список». Вот и в ночь с 11 на 12 февраля 2016 года актер со спутницами попытался войти в заведение, где ему не рады. Местные жители возмущаются: как это «Русского Медведя» не было в ресторане, если драку с охраной все видели, а потом Тактарова заметили в приемном покое больницы?

Поведение борца ММА более чем странное: сначала он пожаловался в «Фейсбуке» всем своим подписчикам на то, что у него в ресторане «черная карта», написал заявление в полицию, а теперь отрицает сам факт драки. Да и свою вину за случившееся в 2013 году тоже отрицает – ресторан решил нажиться на его имени. А сам Олег Тактаров – словно Серафим Саровский: пусть хоть пятеро нападут – он на зло злом не ответит. Полиция может предоставить заявление от бойца ММА, в котором он жалуется на побои со стороны охранников развлекательного заведения, а ресторан комментариев не дает.