Олег Яковлев причина смерти: экс-солист «Иванушек» умер от запущенной пневмонии

Причину смерти Олега Яковлева, бывшего солиста группы «Иванушки International», назвала его гражданская жена, по совместительству пиар-менеджер — Александара Куцевол. По ее словам, исполнитель умер от запущенной формы воспаления легких, не приходя в сознание.

Проблем со здоровьем у 47-летнего певца Олега Яковлева было достаточно, и поэтому пневмония привела к серьезным осложнениям и летальному исходу. Некоторые издания пишут, что Яковлев страдал циррозом печени, на фоне которого развился отек легких. Куцевол вспоминает, что свой кашель гражданский муж лечил как обычную простуду.

Сейчас безутешная вдова артиста жалеет, что не забила тревогу раньше: при кашле никто не вызывает скорую. А потом все происходило быстро, стремительно, Олег лежал подключенным к аппаратам и ни разу не пришел в сознание.

Коллеги по работе, бывшие «Иванушки», тоже не придавали значения нездоровому кашлю своего товарища. Никто не думал, что Олег Яковлев страдает пневмонией. Ему советовали меньше курить, обещали поддержать в плане здорового образа жизни. Месяц назад Яковлев, по словам певца Кирилла Андреева, был внешне совершенно здоровым человеком.

В коллектив «Иванушки International» Олег Яковлев пришел в 1998 году, а в сольную карьеру ушел в 2013 году. Состояться как сольному артисту ему помогла Куцевол. Сейчас в своем «Инстаграме» вдова пишет, что не представляет жизни без своего Олега.