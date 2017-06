Олег Яковлев причина смерти: экс-солист «Иванушек» умер от запущенной пневмонии

Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья…. Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой. #олегяковлев #моялюбовь #прощай

