Ольга Пронина: байкерша-звезда «Инстаграма» погибла во Владивостоке

Байкерша, звезда «Инстаграма», Ольга Пронина, снимавшая для соцсетей и блога видео с мототрюками, погибла во Владивостоке. Она любила погонять без всякой экипировки, на огромной скорости выполняя трюки, и тем самым нажила как фолловеров, так и хейтеров. Сейчас подписчики Моники (Ольги Прониной) скорбят по ней, а хейтеры пишут «докаталась».

Знакомые погибшей во Владивостоке байкерши Ольги Прониной (Моники) скорбят по своей подруге, но описывают ее как человека, осознававшего риски. Ольга, несмотря на сорокалетний возраст, выполняла трюки на мотоцикле без страховки, гоняла на огромной скорости, была своей в «байк-тусовке», где ее уважали. Ольга не раз нарушала скоростной режим, ее штрафовали и наказывали административно, но она вела образ жизни мотопилота и блогера «Инстаграма», ничего не собираясь менять.

Свои «мотоподвиги» блогер Ольга Пронина снимала на специальную камеру для экшена, а потом выкладывала в «Инстаграм». Ей было все равно, что о ней говорят: в 40 лет каждый сам решает, как ему жить, хотя многие ей пророчили аварию или ДТП. В день своей гибели, 31 июля, Моника, будучи водителем с 21-летним стажем, не справилась со своим мотоциклом BMW, врезалась в ограду и погибла. Вероятно, в этот момент она готовила очередной ролик в «Инстаграм», но разбитая экшн-камера до сих пор не найдена.

Сама погибшая не рекомендовала начинающим, неопытным байкерам повторять ее трюки и рисковать собой. Пронина, нигде не учившаяся на каскадера, могла на скорости 250 км/час держаться за руль одной рукой, но никому не советовала делать так же. Ее уважала вся приморская тусовка, но стиль вождения в основном осуждали. «Видимо, Оля просто мало падала с байка: падение – ценный опыт, показывающий, что адреналин не стоит боли и травм», — прокомментировал коллега Прониной Валерий Володарский.