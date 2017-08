Ольга Пронина: байкерша-звезда «Инстаграма» погибла во Владивостоке

Неделю не брала мот- то жара, то морось.. Сегодня погодка порадовала, решила немного прогуляться. Лайтово так прогуляться .. Насладится дорогой и музыкой в шлеме . Но разве моя бэха может ехать спокойно ? 🙈 Кстати, валить 250 и держаться одной рукой очень некомфортно. Не рекомендую 😄 Но свою дозу адреналина я получила ☺️

