«Оператора», сделавшего видео падения Ту-154, допрашивает СК РФ

Пресс-центр СК РФ и его представитель Светлана Петренко сообщают: «оператора», сделавшего видео падения Ту-154, допрашивается, а видеоматериалы изъяты. Изъяты и другие видеоматериалы дела – руление самолета в аэропорту, прохождение контроля на таможне в Москве. Все это будут должным образом анализировать. Так же осуществляют поквартирный обход прибрежных районов Сочи – вдруг кто-то не спал в пять утра.

Газета «Взгляд» сообщает: водолазы извлекают из воды не только обломки борта и фрагменты тел, но и личные вещи людей, которые совсем недавно были живы. Каждый из предметов – важная улика, потому все выловленное в море отправляют на экспертизу в Сочи или область. Экспертиз, которые проводятся, множество, включая генетическую и на молекулярном уровне. Сочинцы, которые помогают водолазам и подъемному крану, дали интервью «Московскому Комсомольцу». По их словам, море выносит ужасающие вещи. Из-за таких страшных «находок» на пляж решили не пускать. К тому же, хоть это звучит и цинично, активизировались бомжи-мародеры, которые не побрезгуют костюмом мертвого музыканта или танцора. И так выносит зарядки телефонов, косметички, украшения – все то, что погибшим уже не пригодится.

Морем может в любую минуту вынести волной не только личные вещи покойных, но части их тел, не исключено, что штормом разнесет по морю тех, кого не нашли. И в то же время штиль не на руку водолазам – они ждут небольшого волнения, которое вынесет на берег все не найденное на сегодня. Третий день – решающий, час «Х». Море или отдаст все, что не его, или оставит себе, и искать будет бесполезно.