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Вячеслав Мальцев был задержан утром 13 апреля в Саратове. На данный момент, оппозиционер находится в ОВД “Тверской” города Москвы, где его допрашивают. Мальцеву вменяют применение насилия против сотрудника полиции и другие правонарушения, совершенные во время проведения незаконной акции на Тверской.

Вячеслав Мальцев, оппозиция
Фото: ИноСМИ

По сообщению ИА ТАСС, утром 13 апреля был задержан Вячеслав Мальцев, один из идейных вдохновителей несанкционированной акции против коррупции, которая прошла в Москве 26 марта. Мальцева арестовали в Саратове, а затем доставили в Отдел внутренних дел “Тверской” города Москвы. По имеющимся данным, сейчас его допрашивают, после чего отвезут в Следственный комитет.

Мальцеву предъявлено обвинение по ст. 318 УК России (часть 2, применение насилия в отношении представителя власти). Зафиксировано, что во время столкновения с полицейским 26 марта, он нанес ему черепно-мозговую травму тяжелой формы. Также Мальцеву вменяют хулиганство и покушение на жизнь полицейского. Сразу после инцидента, в квартире оппозиционера был произведен обыск, который санкционировал Басманный суд Москвы 11 апреля. О том, что было найдено во время обыска, правоохранители пока не распространяются.

Напомним, что в ходе несанкционированной акции 26 марта, полиция задержала более 600 человек, среди которых было много несовершеннолетних. Устроители шествия отвергли предложение власти провести его не в центре столицы, а в районе Марьино или в парке в Сокольниках. Проигнорировав это предписание, они вывели акцию за рамки закона.

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