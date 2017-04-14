Вячеслав Мальцев был задержан утром 13 апреля в Саратове. На данный момент, оппозиционер находится в ОВД “Тверской” города Москвы, где его допрашивают. Мальцеву вменяют применение насилия против сотрудника полиции и другие правонарушения, совершенные во время проведения незаконной акции на Тверской.

По сообщению ИА ТАСС, утром 13 апреля был задержан Вячеслав Мальцев, один из идейных вдохновителей несанкционированной акции против коррупции, которая прошла в Москве 26 марта. Мальцева арестовали в Саратове, а затем доставили в Отдел внутренних дел “Тверской” города Москвы. По имеющимся данным, сейчас его допрашивают, после чего отвезут в Следственный комитет.

Мальцеву предъявлено обвинение по ст. 318 УК России (часть 2, применение насилия в отношении представителя власти). Зафиксировано, что во время столкновения с полицейским 26 марта, он нанес ему черепно-мозговую травму тяжелой формы. Также Мальцеву вменяют хулиганство и покушение на жизнь полицейского. Сразу после инцидента, в квартире оппозиционера был произведен обыск, который санкционировал Басманный суд Москвы 11 апреля. О том, что было найдено во время обыска, правоохранители пока не распространяются.

Напомним, что в ходе несанкционированной акции 26 марта, полиция задержала более 600 человек, среди которых было много несовершеннолетних. Устроители шествия отвергли предложение власти провести его не в центре столицы, а в районе Марьино или в парке в Сокольниках. Проигнорировав это предписание, они вывели акцию за рамки закона.