Оппозиционер Вячеслав Мальцев задержан в Саратове по делу митингов 26 марта

Вячеслав Мальцев, известный российский политик-оппозиционер, задержан в Саратове. Сотрудники правоохранительных органов взломали дверь в квартиру Мальцева и, предъявив постановление суда, начали обыск. Самого Мальцева задержали.

Как передает ТАСС, поводом для обысков и задержания Мальцева стало дело о применении насильственных действий по отношению к представителям власти в ходе антикоррупционного митинга 26 марта. Санкцию на проведения обысков в его квартире выдал столичный Басманный суд.

В московском Басманном суде действительно подтвердили тот факт, что им было выдано разрешение на проведение следственных мероприятий в квартире Вячеслава Мальцева. Однако более конкретной информации об обысках и задержании политика нет. Также не сообщается, в каком статусе проходит по делу задержанный. После задержания у него изъяли мобильный телефон. В скором времени Мальцев должен прибыть в Москву в сопровождении стражей порядка.

Во время обысков в квартире присутствовала жена Мальцева. Она потребовала от присутствующего следователя предоставить понятых для обыска, однако он отказался удовлетворить требование. Также, по некоторым данным, в квартиру к Мальцеву полиция «вошла», выпилив входную дверь.

Напомним, 26 марта в Москве и других российских городах состоялись антикоррупционные митинги, в которых приняли участие десятки тысяч человек. В столице и в некоторых других городах акции протеста закончились столкновениями с силовиками и массовыми задержаниями.