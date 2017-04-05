Опубликован список погибших в Питере 3 апреля: личности четырех жертв все еще не установлены

Следователи опубликовали список погибших при теракте в Питере 3 апреля. К текущему моменту опознаны только десять тел жертв, личности еще четырех пока не установлены. В ближайшее время с их останками будет проведена генетическая экспертиза.

Список жертв ужасного теракта в питерском метро опубликовал Следственный комитет РФ. Список насчитывает десять имен. В него вошли только те жертвы, которые уже удалось опознать. В целом же, количество погибших к текущему часу равно четырнадцати. Тела четверых пройдут генетическую экспертизу, поскольку опознать их визуально или по документации так и не удалось.

Результаты генетической экспертизы станут известны в ближайшее время. Также не исключено, что итоговое количество жертв вырастет. В больнице до сих пор остаются десятки пострадавших. По последним данным, количество пострадавших равно 49. Некоторые пассажиры уже выписаны из больниц. Другие остаются в медицинских учреждения под присмотром врачей.

В основном погибшие пассажиры – граждане России. К текущему часу подтвердилась информация, что среди погибших оказался и гражданин Казахстана Максим Арышев. Изначально парень считался пропавшим без вести, а следователи рассматривали его в качестве подозреваемого в исполнении теракта.

Однако личность террориста уже установлена. Им оказался выходец из другой среднеазиатской страны – Киргизии. Молодой парень жил и работал в Санкт-Петербурге последние несколько лет, но в какой-то момент, очевидно, был завербован радикальной исламистской группировкой. Знакомые смертника рассказали, что парень никогда не увлекался подобными идеями и к религии относился равнодушно.