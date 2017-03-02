Опьянение жены Караченцова во время ДТП связано с поминками ее матери

За рулем автомобиля, в котором актер Николай Караченцов попал в аварию 27 февраля 2017 года, сидела его не совсем трезвая жена. Но Людмила Поргина уверена, что ей можно простить алкоголь в крови: семья поминала ее маму, и актриса решила, что 100 грамм за упокой души не приведут к серьезным последствиям. Но последствия таковы – сам Караченцов, подруга Людмилы Элла и медсестра попали в больницу с различными травмами.

То количество промилле, которое выявили врачи в крови Поргиной, приведут только к штрафу. 0,3 промилле для женщины с весом Поргиной – «легкое опьянение», выпить актриса могла бокал вина, поскольку того требует традиция. ДПСники тоже заметили, что в салоне «Тойоты» семейства Караченцовых от кого-то несет алкоголем, а инвалид вроде Николая Петровича не мог выпивать – врачи не разрешают. Каково же было их удивление, когда нетрезвой оказалась Людмила Андреевна, заслуженная артистка РФ. На вопрос «Вы пили?» актриса ничего не ответила, видимо постыдилась. Хотя женщина не раз заявляла СМИ, что не любит и боится 27-28 февраля, хотя принято бояться 29-ого, и старается в эти дни вести себя осторожно. 28 февраля 2005 года Караченцов мчался к умирающей теще, а закончилось все похоронами и его инвалидностью.

В мистической составляющей аварий 2005 года и 2017 года Людмила Поргина уверена – они обе случились 27 февраля. Именно в этот день злой рок циклично находит ее семью. Николая Петровича забрали из Щелковской больницы и определили в НИИ им. Склифосовского и положили в ту же палату, что и в 2005 году, когда ДТП разделило жизнь артиста на «ту» и «эту». Но дежа-вю у Караченцова не было, на Щелковском он даже не закричал. У молодого таджика, водителя «Газели» с хлебом, полиция арестовала машину. Следствие до сих пор ведется.