Оренбург похищение 12-летней девочки: мужчина может быть причастным к нападению на подростков в Степном

Следователи города Оренбург планируют ходатайствовать об аресте мужчины, которого подозревают в похищении подростка. Об этом передает одно из российских изданий.

«На сегодняшний день следователи проводят расследование данного дела. Также проводится проверка причастности подозреваемого к совершению нескольких подобных преступлений. Недавно в Степном было совершено нападение на двух девочек. Следователи не исключают, что эти противоправные действия были выполнены одной личностью», — рассказали в СК РФ.

Напомним, недавно у одного из жилых домов города Оренбурга было совершено похищение подростка. Так, мужчина силой посадил 12-летнюю девочку к себе в машину и увез в неизвестном направлении. Подозреваемый засунул подростка в багажник, но она смогла отправить сообщение своей маме, а также у нее было пару минут на звонок родительнице. Женщина, не раздумывая, обратилась в правоохранительные органы. Изначально следовали считали, что у мужчины есть соучастник, но это не было подтверждено. Сейчас злоумышленник задержан, им является 29-летний мужчина родом из Пермского края. В городе он проживает временно, сюда он приехал около трех месяцев назад для заработков.