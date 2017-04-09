Организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в Египте

Ответственность за взрывы в Египте взяли на себя террористы ИГИЛ (организация запрещена на территории России). Об этом сообщают западные источники. По последним данным, жертвами терактов в двух городах Египта стали не менее сорока человек.

Первый взрыв раздался днем девятого апреля в христианской церкви в городе Танта, что располагается в провинции Эль-Гарбийя. Сообщается, что взрыв прогремел, когда в местной христианской церкви продолжалась служба. По разным данным, теракт совершил террорист-смертник, приведший бомбу в действие, приблизившись к толпе людей, или же бомба была заложена в здании ранее.

В результате взрыва в Танте погибли уже не менее тридцати человек. Ранее сообщалось о 22 погибших, но число жертв постоянно растет. Количество пострадавших исчисляется десятками человек и достигает, по некоторым данным, пятидесяти человек. Многие доставлены в госпитали.

Второй взрыв прогремел севернее – в городе Александрия. Хлопок также раздался в местной христианской церкви. Взрывчатку в действие привел террорист-смертник. Изначально сообщалось, что взрыв в Александрии унес жизнь одного человека, а еще шесть пострадали. Однако по последним данным, погибли не менее одиннадцати человек, а количество пострадавших исчисляется десятками человек.

Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная на территории России организация ИГИЛ. Ранее некоторые СМИ сообщали о трех, а не двух взрывах на территории Египта. Российское и украинское иностранные ведомства предварительно сообщили, что погибших и пострадавших граждан своих стран в терактах не зафиксировано.