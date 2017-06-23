Осипова Анастасия из Цивильска была найдена мертвой. Тело девочки было обнаружено в гараже местного жителя, который шесть лет назад был судим за грабеж. Следователи не раскрывают детали дела.

Около недели в городе Цивильск проходили поиски школьницы, которая пропала во время прогулки около дома. Поисковыми работами занимался штаб, которым руководит Александр Мигушов, занимающий должность главы СУ СКР Чувашии. На протяжении всего розыска было задействовано более 500 сотрудников правоохранительных органов, к которым также присоединились волонтеры. Ими были осмотрены все городские подвалы, чердаки, а также окрестности города. Помимо этого, водолазы провели проверку всех близлежащих водоемов. Для розыска использовали беспилотник, имеющий функцию тепловизора.

Ранее сообщалось, что следователи винят учителей и сотрудников КДН в халатности. Так, по факту исчезновения несовершеннолетней было возбуждено две статьи – «убийство» и «халатность».

Тело девочки было найдено в гараже у местного жителя, который шесть лет назад получил тюремный срок за кражу. Олег Дмитриев, который является помощником руководителя СУ СКР, рассказал, что 23-летний подозреваемый был задержан, с ним сейчас проводится следственная работа.

Необходимо отметить, что в правоохранительных органах пока не разглашают информацию, при каких обстоятельствах было найдено тело пропавшей и другие детали задержания преступника.