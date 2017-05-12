Яна Перчаткина, пропавшая девятилетняя девочка из Башкирии до сих пор не найдена. Часть жителей Белорецка подозревает в причастности к ее пропаже, отчима, который подписан на несколько пикантных групп в соцсети ВКонтакте.

Отчим пропавшей третьего мая в городе Белорецке (Башкирия) Яны Перчаткиной замечен в сомнительных подписках на своей странице в соцсети ВКонстакте. Пока волонтеры продолжают поиски, на странице девочки в той же соцсети разгорелись нешуточные споры по поводу ее отчима задержанного полицией. Все дело в том, что мужчина оказался подписан на эротические и порно-группы, что заставило многих пользователей высказывать соображения о его причастности к пропаже падчерицы.

Белоречане еще помнят ужасную историю с пропажей Алены Горячевой, которая тоже исчезла в их городе примерно 2 года назад. Тогда ее нашли мертвой, а убийцей девочки оказался родной отец. Теперь все опасаются повторения истории. Также у некоторых волонтеров стали появляться сомнения в версии родителей Яны об истории ее исчезновения, что только подливает масла в огонь общественного мнения.

Напомним, что девятилетняя Яна Перчаткина пропала третьего мая. Девочка пошла в школу и домой больше не вернулась. В школе ее тоже никто не видел. Поиски Яны ведут местные волонтеры, которые, сменяя друг друга, работают практически круглосуточно. На помощь им стали приходить жители Магнитогорска, но людей все равно не хватает. Откликнулась на эту беду и Москва, в Белорецк приезжала специальная поисковая группа с современным оборудованием. Но все безрезультатно, нет ни единой зацепки для того, чтобы выйти на след девочки.

Следственные органы также продолжают поиски, возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”. По подозрению к пропаже падчерицы задержан отчим Яны — Виталий.