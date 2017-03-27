Отец троих детей покончил с собой на могиле своей дочери

Посетители Котляковского кладбища сегодня были шокированы, трупом мужчины, лежащего на могиле своей дочери. Им оказался, занимающий должность помощника одного из депутатов московской думы — Владислав Никифорук.

Рядом с телом полицейские отыскали пневматический пистолет, переделанный для ведения огня боевыми патронами. Также удалось найти листок бумаги с посланием, где Никифорук попросил никого не винить в произошедшем.

Сейчас полицейские занимаются установкой всех деталей случившейся трагедии. Депутат, помощником которого работал Владимир, уже выразил свои соболезнования. Он написал в микроблоге, что скорбит о Никифоруке вместе с членами его семьи.