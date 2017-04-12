Охранник в Екатеринбурге скончался после избиения 15-летним подростком

В Екатеринбурге 15-летнего подростка обвиняют в убийстве охранника. Инцидент произошел восьмого марта, когда мужчина, работающий охранником ТСЖ, сделал замечание компании шумных подростков. В ответ те сильно избили мужчину, а спустя месяц от полученных травм он скончался в больнице.

Инцидент произошел еще восьмого марта в Чкаловском районе Екатеринбурга. Группа подростков шумела в подъезде дома, который находился под опекой Товарищества собственников жилья. Тогда мужчина, охранявший дом, сделал несовершеннолетним хулиганам замечание. Далее разгорелся конфликт, переросший в драку. Охранника сильно избили, и тому потребовалась помощь медиков. Скончался мужчина спустя месяц после своего избиения. Точные причины его смерти пока не называются.

Подозреваемого задержали практически сразу после инцидента, а по факту произошедшего было возбуждено уголовного дело. Однако после того как девятого апреля пострадавший скончался, УД было переквалифицировано. Вероятным убийцей оказался пятнадцатилетний подросток. Накануне малолетний преступник был арестован на время дальнейшего следствия.

Как сообщают РИА Новости, задержанный арестован и помещен в следственный изолятор. По данным екатеринбургских следователей, в настоящий момент проверяется информация об еще двух подозреваемых в совершении преступления. После сбора всех доказательств материалы дела будут переданы в суд для вынесения решения.