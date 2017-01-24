Охраннику «Газпрома» вернули украденный у него золотой унитаз

Житель поселка Сосновское, охранник «Газпрома», написал заявление в полицию – из его дома гастарбайтеры вынесли «золотой» унитаз. Сантехника стоит 200 тыс. рублей, помимо унитаза пропали детали от него. На данный момент трудовые мигранты вернули деньги за вынесенную хозяйскую сантехнику, а охранник просит не ломать ребятам жизнь – они все возместили сами.

Неудивительно, что трудовых мигрантов «бес попутал» в хозяйской квартире. Сотрудник «Газпрома», даже охранник организации, может позволить себе многое. Он купил себе квартиру в Новой Москве, обставил ее, нанял бригаду рабочих. Сотрудники «Газпрома», которые ни в чем себе не отказывают и забывают об осторожности – очень желанная добыча для разного рода воров. Из их квартир выносят сантехнику и все, что плохо лежит, из машин похищают сумочки. «Пролетариат» так словно компенсирует свои нищенские зарплаты, особенно если предметы роскоши «газпромовцев» стоит столько, сколько некоторые получают в год. Унитаз из квартиры охранника стоил как недорогой, но хороший автомобиль. Так же пострадавший заявил, что имел финансовую возможность не проживать в квартире, которую прикупил ради близости с местом работы.

Инженера «Газпрома», имевшего в корпорации больше, чем охранник, обворовали намного ощутимей и существенней – на 440 тыс. рублей. Золото и ювелирные украшения вынесли потому, что хозяин «забыл» о сигнализации. Уборщица «Газпрома» позволяет себе автомобиль «Mitsubishi Outla» и сумочки от «Диор». Об этом стало известно в прошлом году, когда воры вытащили сумочку уборщицы из автомобиля. Самая дешевая сумка «Диор» стоит 200 тыс. рублей.