Озеро Кунашак Челябинск: произошла массовая гибель рыб

СК РФ Челябинска продолжают проверку по факту массовой гибели рыбы в озере Кунашак. Происшествие было обнаружено местными жителями после того, как сошел ледяной покров. По их мнению, это результат искусственного убийства ядохимикатами.

В СК РФ Челябинска сообщили, что на сегодняшний день продолжается установка всех обстоятельств происшедшей гибели рыб в озере Кунашак. Для расследования привлекли специалистов контролирующих органов, были назначены различные исследования, позволяющие установить точную причину массовой гибели рыб. Отмечается, что после получения результатов проверки будут приниматься процессуальные решения. Об этом заявил Владимир Шишков, занимающий должность старшего помощника руководителя СУ СКР области.

Местные жители называют происшедшее в озере, где занимались разводом рыбы, катастрофой. По их мнению, причиной это стало искусственное убийство, с применением ядохимикатов. Это могли сделать для дальнейшего зарыбления озера другими более ценными видами рыб. Рустам Хасанов, являющийся руководителем организации «Кунашар без коррупции», также не исключает умышленной гибель рыб, после того, как озеро арендовала коммерческая компания.

Напомним, о природном инциденте в прокуратуру сообщили активисты одной из экологических организаций. Водоему нанесен большой ущерб, в скором времени будут приняты меры для ликвидации и минимизации экологического вреда.