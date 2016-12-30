Падение Ту-154: версия теракта не подтвердилась в СКРФ

В падении самолета Ту-154 в своды Черного моря меньше всего подозревают теракт, — пишет «Интерфакс». Обломки и фрагменты тел четко дают понять, что борт не взрывался и не горел. Идентифицировать трупы не могут, но не потому, что они обгоревшие, а из-за того, что их находят по кускам. Главный признак несостоятельности версии теракта – нет следов взрывчатки в обломках самолета.

Поскольку самолет принадлежит Министерству Обороны, пассажиров перед вылетом проверяли на металлоискателях, а в Адлере никто судно не покидал и занести постороннее на борт не мог. Решающую роль в ЧП сыграли человеческий фактор и неполадки техники – экипаж не сориентировался вовремя и не принял правильное решение. «Взрыв», о котором якобы говорит видео, оказался фейком. Начальник службы безопасности полетов завил, что версий изначально было пятнадцать, но после ряда экспертиз осталось лишь две.

По словам «Интерфакса», на анализы и комиссии уходит много времени. Месяц будут возвращать тела родственникам, поскольку генетическая экспертиза требует затрат. На то, чтоб расшифровать самописец в НИИ, уходит десять дней, предварительно причину ЧП не назову ранее, чем через месяц. Водолазы рискуют остаться без Нового Года, поскольку на их работу влияет погода, температура воды и многие другие факторы, но активная стадия поисков завершена.