Парень упал с 83 этажа «Москва-Сити»: самоубийство было совершено в присутствии отца

Парень, который покончил жизнь самоубийством на глазах у отца, вел себя неадекватно за день до своей смерти. Об этом передает сайт «РЕН ТВ».

Ужасный инцидент произошел в «Москва-Сити». Так, молодой человек выпал из 83 этажа, его тело было обнаружено на парковке внизу, он упал на джип. От удара автомобиль сильно помяло, в нем вылетели стекла. Очевидцы сообщают, что во время падения был такой звук, который можно сравнить со взрывом. Молодому человеку было 18 лет, что стало причиной самоубийства, пока не ясно. Даже родители не могут рассказать, что случилось с их сыном. Отец парня, который в последние минуты жизни сына был рядом с ним, рассказал о происшедшем.

«Сын привел меня на смотровую вышку, после совершил прыжок на крышу катка, а далее спрыгнул. Он еще с вчерашнего дня был странным. Я приехал, чтобы пойти за ним. Когда сын стал уходить от меня, пошел следом, он теряется. Задаю ему вопрос: «Куда ты следуешь?». Он ответил, что погулять, на мое уточнение куда, сказал лишь, что я все увижу», — говорит папа самоубийцы.

Ранее правоохранительные органы предполагали, что парень мог упасть из-за неосторожности, делая селфи, но отец 18-летнего парня опроверг эту версию. Слова родителя в МВД пока не подтверждают. Представители МВД отмечают, что на сегодняшний день ведутся работы, направленные на выяснения всех обстоятельств ужасного инцидента.