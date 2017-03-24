Павел Паршов: что известно об убийце Дениса Вороненкова

Имя киллера, стрелявшего в Дениса Вороненкова 13 марта – Павел Паршов. Убийцей оказался украинский гражданин, уже разыскиваемый за уголовные преступления.

Как сообщают СМИ с ссылкой на источники в правоохранительных органах, Павел Паршов разыскивался за мошенничество – он занимался фиктивной предпринимательской деятельностью. Ему 28 лет, а по некоторым другим данным, 29. Также выяснилось, что Паршов оказался бывшим бойцом Нацгвардии Украины – среди его документов было обнаружено военное удостоверение. Судя по всему, он был участником боевых действий.

Вчера стало известно, что убийца Вороненкова скончался в больнице после того, как врачи несколько часов пытались спасти его жизнь.

Официальная версия украинских властей – преступник был завербован российскими спецслужбами. Как говорится в официальном заявлении, выбор на Паршова пал не случайно – важную роль сыграл его статус участника боевых действий.

В Кремле, в свою очередь, считают абсурдными заявления Киева о том, что к убийству Вороненкова причастна Россия.

Напомним, что трагедия произошла вчера днем, 23 марта, в самом центре украинской столицы. Киллер Павел Паршов напал на Вороненкова, когда тот шел по тротуару рядом с отелем в сопровождении своего телохранителя. В перестрелке ранены были и нападавший, и охранник. О состоянии охранника точных данных нет до сих пор.