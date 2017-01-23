Перестрелка в ресторане Elements: «эксперт по терактам» генерал-майор Константин Криворотов назначил психиатрическую экспертизу предполагаемому убийце Эдуарду Буданцеву

Дело о стрельбе в столичном ресторане Elements приняло новый оборот. Следователи передали расследование дела в руки Константина Криворотова – наиболее авторитетного российского следователя – эксперта по терактам, состоящего в звании генерал-майора.

Криворотов, назначенный главным следователем по этому делу по распоряжению руководителя СК РФ Бастрыкина, уже сделал первые шаги в расследовании. В частности, генерал-майор назначил проведение психиатрической экспертизы Эдуарда Буданцева – главного подозреваемого по этому делу.

Резонансное происшествие со стрельбой у ресторана Elements произошло почти год назад. По итогам расследования этого дела был арестован криминальный авторитет Шакро Молодой. По версии следствия, в перестрелке участвовали его подчиненные. А целью «разборок» было вымогательство. Предположительно, преступники вымогали у владелицы ресторана крупную сумму денег, равную примерно восьми миллионам рублей.

По данному делу также состоялся ряд других арестов. В частности, следователи арестовали многих крупных чиновников и полицейских чиновников, которые, предположительно, получали от Шакро Молодого взятки.

Константин Криворотов является известным в узких кругах следователем по терактам и крупным криминальным преступлениям. Наиболее известные его дела – расследование террористической атаки в Беслане и крушение самолета А321 над Синайским полуостровом.