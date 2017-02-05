Петицию за казнь убийцы Виктории Реймер из Новокузнецка подписали уже почти 73 тысячи человек

Петиция за смертную казнь убийцы Виктории Реймер из Новокузнецка набрала уже почти 73 тысячи подписей. Онлайн-кампания продолжает собирать новые подписи, а это значит, что достаточно скоро, после того, как петиция наберет 100 тысяч подписей, она будет направлена на рассмотрение в парламент.

Автор петиции просит власти отменить мораторий на смертную казнь в России. В частности, предлагается сажать на электрический стул тех преступников, которые совершали свои преступления в отношении детей. Согласно логике автора, если смертную казнь вернуть, то имеющие злые умыслы преступники, несколько раз подумают, прежде чем насиловать и убивать детей.

Число подписчиков петиции стремительно растет. За последние сутки кампания собрала около десяти тысяч новых подписей. Если популярность кампании будет расти такими же темпами, то уже на следующей неделе она перешагнет отметку 100 тысяч, после чего инициативу можно будет направлять в парламент.

Напомним, что общественный резонанс вызвало преступление 40-летнего Евгения Бухарина, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 12-летней Виктории Реймер. Следствие установило, что мужчина был хорошо знаком и с девочкой, и с ее родителями, а также имел собственную семью и детей. Тем не менее, это не остановило ранее судимого за кражу мужчину.

Преступник отвез девочку домой под предлогом подвезти к ее сестре, а затем надругался, отвез к вентиляционной шахте и выбросил туда еще живого ребенка. Девочка скончалась от травм, полученных при падении.