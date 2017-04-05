Питерцы начали сбор средств на операцию Эвелине Антоновой, пострадавшей при теракте 3 апреля

24-летняя Эвелина Антонова стала одной из пострадавших в результате взрыва в метро 3 апреля. Террорист активировал бомбу, когда Антонова находилась прямо перед ним. Сейчас девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Жертвами террористической атаки в метрополитене Санкт-Петербурга стали, по меньшей мере, четырнадцать человек. Количество пострадавших точно назвать сложно, но речь идет примерно о 50 раненных. Некоторые из них получили очень серьезные ранения и травмы. Одной из наиболее тяжелых остается 24-летняя Эвелина Антонова.

Девушка стояла в непосредственной близости к террористу-смертнику, когда в его руках разорвалась бомба. Чудом Эвелина смогла выжить, но в больницу ее доставили в очень тяжелом состоянии. Родственники пострадавшей рассказали, что больше всего было искалечено лицо. Врачи уже сделали несколько операций, но ей нужны новые хирургические вмешательства.

Чтобы девушка смогла вернуться к полноценной жизни с нормальной внешностью, ей требуется пластическая операция. Денег сейчас критически не хватает. Поэтому родственники и неравнодушные питерцы запустили кампанию по сбору благотворительных средств. Детали кампании описаны в группе «Эва Живи» в социальной сети «ВКонтакте». Помочь даже с минимальным вложением может каждый желающий.

Напомним, третьего апреля в питерском метро взорвался один из вагонов поезда. Взрывчатка была активирована, когда состав начал отъезжать от станции «Сенной».