Игорь Зенков — местный житель подмосковного Кратово, в прошедший субботний вечер открыл огонь со своего охотничьего оружия по прохожим. В правоохранительных органах пока продолжают выяснять мотивы и причины преступления. В результате инцидента им было убито четыре человека, еще двое находятся в больнице.

Игорь Зенков, который является жителем населенного пункта Кратово, находящегося в Подмосковье, в прошлый субботний вечер открыл огонь с охотничьего оружия по прохожим людям. Огонь преступник вел с собственного дома. Им были убиты четыре человека, двое находятся в больнице.

По приезду силовиков, 50-летний местный житель стал забрасывать их гранатами, противостояние длилось на протяжении двух часов. Во время операции загорелась крыша здания, откуда стрелял Зенков, через час дом полностью сгорел. Сообщается, что в нем проживало четверо людей, были ли они на момент преступления в нем, пока неизвестно.

Владимир Колокольцев, который является главой МВД, рассказал, что стрелок был ликвидирован силовиками. Во время операции незначительные ранения получили четыре спецназовца. По словам Колокольцева, операция затянулась по причине большого количества дачных участков, откуда пришлось в экстренном порядке эвакуировать людей. Пока о мотивах убийцы неизвестно, они станут понятны в ходе следственных действий.

Жители населенного пункта рассказали, что преступник служил в Чечне, был уволен из МЧС, и страдал психологическим расстройством. Его соседи также посчитали, что он готовился к стрельбе, так как несколько месяцев назад спиливал деревья около дома.