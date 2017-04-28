В Турции сообщили о подробностях спасения экипажа затопленного «Лимана». Как передает сайт «РИА Новости», 63 человека удалось спасти береговой охранной страны, а остальных 15 человек – экипажем грузового судна, с которым произошло столкновение российского судна из-за сильного тумана.

О столкновении «Лимана» с «Youzarsif-H», который занимался перевозкой скота, стало известно на днях. Разведывательный корабль РФ в результате инцидента получил пробоину. Это произошло в Черном море, на расстоянии в 40 км от Босфора. В Турции сообщили, что причиной данного происшествия стал густой туман. Отмечается, что весь экипаж корабля РФ спасен, состояние здоровья людей врачи оценивают, как удовлетворительное.

В Главном управлении береговой охраны страны рассказали, что после полученного сигнала бедствия на место происшествия выдвинулись спасательные тягачи, а также скоростные катера. Сотрудниками охраны были спасены 63 члена экипажа корабля РФ, остальных удалось спасти членам грузового судна, с которым столкнулся «Лиман». Отмечается, что для спасательной операции были задействованы турецкие десантные катера, поисковые воздушные судна, спасательный корабли, а также техника береговой охраны. Вскоре после проведения спасательной операции военное судно России пошло ко дну.