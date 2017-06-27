Подростки в Карелии: МЧС сокращает силы по поиску перевернувшихся на Ладоге подростков

Подростки в Карелии, утонувшие 19 июня, до сих пор не найдены. На данный момент, местное отделение МЧС приняло решение вывести из зоны спасательной операции часть наземных сил и водолазов. Общее количество тех, кто продолжит поиски составит шестьдесят человек и пятнадцать единиц техники.

По сообщению ИА «ТАСС», региональное отделение МЧС Карелии решило сократить силы, задействованные в поисках 3-х детей, утонувших на Ладожском озере 19 июня (Питкярантский район). В продолжении поисков теперь будут участвовать шестьдесят человек и пятнадцать единиц техники. Часть водолазов и наземной техники отзываются из зоны поисков после согласования такого решения с руководством МЧС России и временно исполняющим обязанности главы региона, как сообщил глава местного МЧС Сергей Шугаев.

Оставшиеся на месте спасатели очень хорошо знакомы с тем районом, где опрокинулась лодка, в которой на прогулку по озеру отправились пропавшие дети. Также им знакомы и все направления озерных течений, поэтому данных сил вполне достаточно для продолжения поисков. Шугаев заверил, что поиски не прекратятся до тех пор, пока все тела не будут обнаружены. В работе спасателям все также могут помочь волонтеры.

Напомним, что девятнадцатого июня, вечером, пятеро подростков отправились на лодке, на прогулку по Ладожскому озеру (залив Импилахти) в Карелии. После того, как лодка перевернулась, двое детей выбрались на берег, тела троих до сих пор не найдены. Местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело.