Погибшему борцу вольного стиля Юрию Власко не помогли перед смертью сотрудники служб безопасности

Погибшему вчера, 29 июля, на берегу Байкала борцу вольного стиля Юрию Власко перед смертью не помогли службы безопасности – полиция и береговая охрана остались в стороне. Только друзья, которым Юрий решил показать природу Байкала, пытались хоть как-то помочь товарищу, пострадавшему в массовой драке с местными жителями.

Очевидцы убийства чемпиона по вольной борьбе юниора Юрия Власко рассказали СК РФ Бурятии, как все происходило в день убийства. Компания из местных жителей на берегу Байкала спровоцировала драку, в этой же «интернациональной толпе» Юрию были нанесены колото-резанные раны, а полиция и береговая охрана ничего не делали. Друзья попытались оказать первую помощь и хоть что-то сделать для смертельно раненого спортсмена, а полиция прибывшая на место преступления в это время бездействовала, ожидая медиков. Служба береговой охраны тоже не подошла к потерпевшему, хотя события происходили возле ее здания. «Скорую помощь», по словам очевидцев и друзей погибшего, так и не дождались, они сами погрузили раненого в машину, но было уже понятно, что в больницу не успеют.

У перспективного, трудолюбивого борца Юрия Власко не было планов быть убитым в драке: он готовился к большим свершениям. В последнем интервью юниор заявил, что немногие доходят до Олимпиады, но у него все получится. Две победы в 2015 и 2016 году на Первенстве Европы «зарядили» юношу верой в себя и свои силы, хотя Первенство России он проиграл. Он видел своим основным соперником борца Георгия Гогаева и рассчитывал однажды выиграть у него, мечтал поступить на спортфак, закончить его.

Уголовное дело по факту убийства Юрия Власко возбуждено, человека, нанесшего спортсмену ранения, уже ищут. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию зачинщиков массовой драки на берегу Байкала 29 июля. Республиканское МВД взяло под свой контроль дело об убийстве борца-юниора.