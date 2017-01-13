Погибшие в крушении Ту-154 под Сочи журналисты и Доктор Лиза будут похоронены 16 января

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Погибшие в крушении Ту-154 под Сочи журналисты и Доктор Лиза будут похоронены 16 января

Погибшие при крушении самолета Ту-154 журналисты будут похоронены шестнадцатого января. Об этом сегодня, 13 января, сообщают «РИА Новости» с ссылкой на источники в Минобороны РФ. Сегодня же Министерство начало процесс передачи останков тел родственникам погибших.

Тела всех троих журналистов уже опознаны и идентифицированы. Экспертиза с ними завершена. Сегодня тела будут переданы родственникам, — передают источники в МО.

Похороны журналистов назначены на 16 января. По данным «РИА», место погребение жертв авиакатастрофы пока не установлено СМИ.

Издание также сообщает, что в этот же день, в понедельник, пройдут похороны и еще одной жертвы авиакатастрофы – Доктора Лизы. Тело Елизаветы Глинки накануне также было опознано после завершения всех экспертиз. Останки погибшей переданы ее родственникам.

Церемония похорон Доктора Лизы пройдет в Москве. Начало процессии запланировано на десять утра, а местом захоронения станет Новодевичье кладбище столицы.

Напомним, что Доктор Лиза направлялась в Сирию, чтобы передать местным военнослужащим медикаменты в рамках благотворительной помощи. Елизавета Глинка считалась одним из самых известных и крупных благотворителей страны.

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