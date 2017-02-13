Погибший Дмитрий Ракитский был первым пилотом, совершившим кругосветку на вертолете

Погибший в результате авиакатастрофы вертолета Robinson Дмитрий Ракитский вписан в Книгу рекордов нашей страны.

Вчера поздно вечером произошло крушение вертолета, за штурвалом которого находился Дмитрий Ракитский. Коллеги мужчины говорят о нем, как о легенде, у него более 600 летных часов на различных воздушных судах. Главным коньком пилота являлась его вертушка – 19 лет вместе. Помимо обычных полетов, Ракитский также участвовал в испытании новых летных моделей на прочность, рискуя своей жизнью. Стоит отметить, что 66-е Robinson после появления в РФ, были испытаны именно им. Это происходило на Северном полюсе.

После это мужчина решил отправиться в кругосветку, вместе с ним полетел бизнесмен Михаил Фарих, а также чемпион мира высшего пилотажа Александр Курылев. Данное путешествие продлилось 43 дня, ими были преодолены 39448 км, 4 континента, 2 океана и 16 границ. Старт прошел в столичном аэроклубе, находящемся в Буньково, в кругосветке приняли участие два вертолета. Мужчины провели в воздухе около 220 часов. Ими были отмечены сложные условия – непробиваемые облака в Норвегии, слепящее солнце в Африке.

В одном из интервью Ракитский рассказал: «Самым большим горем для меня станет то, если я вдруг не смогу летать».