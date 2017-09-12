Погоня в Линево: таксист догнал и поймал подростков, сбивших пенсионера

11 сентября в Линево (Новосибирская область) произошло страшное ЧП: ВАЗ-2106, за рулем которого сидел подросток, сбил старого человека и скрылся. Это происшествие увидел таксист и во что бы то ни стало решил поймать преступника и вернуть на место ДТП.

ЧП в Линево Новосибирской области повергло в шок весь регион – подростки, можно сказать дети, взяли покататься отечественный ВАЗ. 11 сентября они сбили старичка и даже не посмотрели, жив сбитый ими человек или нет. Происшествие своими глазами увидел таксист и решил сдать малолетних преступников правосудию. Он погнался за ВАЗом, но эта погоня не принесла желаемого результата ни таксисту, ни ГИБДД – поняв, что дело плохо, трое подростков бросили ВАЗ и разбежались кто куда. Преследовать троих детей взрослый человек не смог, тем более с больной ногой.

ГИБДД будет трудно найти троих несовершеннолетних преступников: фиолетовый ВАЗ с номерами как у брошенной машины давно числится в угоне, но в салоне один из злоумышленников забыл мобильный телефон. Пенсионер, по последним данным, умер в реанимации – черепно-мозговая травма в его возрасте оказалась смертельной. Старичка буквально подкинуло в воздух от удара машины, а потом он резко упал под колеса ВАЗа. Летальный исход усугубит и без того непростое положение виновника ДТП. Трагедию видела супруга потерпевшего, которая вызвала скорую медицинскую помощь.

Час назад стало известно, что одного из нарушителей поймали – уроженцу одного из районов Новосибирской области всего 16 лет, а он уже привлекался за угон и кражи, и даже был судим. Сейчас парень дает показания, от него требуют имена друзей, бывших с ним в угнанной машине. Родители подростка ответят за его ненадлежащее воспитание и пренебрежение родительским долгом.