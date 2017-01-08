Поиски пропавшего в Коммунаре мальчика: ребенок мог утонуть в реке

В рождественское утро пропал шестилетний ребенок. Этот инцидент произошел в городе Коммунар, находящийся в Ленобласти. На протяжении сегодняшнего дня водолазы исследуют дно, в поисках мальчика. Об этом передает издание «LIFE».

Специалисты считают, что парень мог утонуть в ближайшей речке. Поэтому были подключены водолазы для поиска пропавшего. Необходимо напомнить, маленький мальчик вышел утром из дома на прогулку со своей собакой. Через пять минут за ним последовал отец, который и обнаружил отсутствие парня на улице. Папа мальчика увидел лишь собаку с поводком. Родители обошли все дворы, которые расположены рядом с их домом, но не нашли ребенка, после они сообщили о пропаже в правоохранительные органы.

Водолазы рассказали, что проблем с поисками не возникнет, так как видимость под водой хорошая, речка неглубокая и имеет маленькую ширину, всего 10 метров.

Родители Егора Антонова рассказали, что мальчик был одет в валенки синего цвета, шапку-ушанку, горнолыжный синий костюм и разноцветную курточку. На сегодняшнюю минуту к поискам были подключены волонтеры, а также профессиональные спасатели, следователи. Необходимо отметить, что по факту пропажи завели уголовное дело по статье «убийство». По опыту следователей, это облегчит поиски мальчика.