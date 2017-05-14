Яна Перчаткина, которая пропала 3 мая в городе Белорецк, до сих пор не найдена. В интернете появилась новость о том, что поиски школьницы сворачивают, но эта информация оказалась недостоверной. Об этом заявили в поисковой группе.

Руководитель группы, занимающейся поисками пропавшей 9-летней девочки, рассказал, что они не собираются сворачивать свою работу. Павел Нестеров заявил, что в прошлую субботу в поисках приняли участие около 50 человек. Он добавил, что сейчас проходит смена координатора, так как его коллега, который работает на месте событий на протяжении 1,5 недели очень устал. С понедельника его должен будет сменить новый человек.

По информации Нестерова, с каждым днем к поисковой группе присоединяется больше человек, есть добровольцы из других городов. С завтрашнего дня, розыск девочки будет проводиться в другом районе. Отмечается, что все действия участников группы согласовываются с полицией, которые также продолжают заниматься поиском Яны.

Ранее стало известно, что родители обращались к экстрасенсам столичного Центра Михаила Виноградова. После консультации, за которую родные пропавшей школьницы заплатили 13000 руб, представители центра указали координаты тела Яны. Указанное место было тщательно обследовано, но следов девочки не нашли.

Напомним, рано утром 3 мая девочка ушла в школу, но так и не дошла до учебного заведения. Родители забили тревогу после того как девочка вечером не вернулась с кружка, где занималась иностранным языком.