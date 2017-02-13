Полицейский в Павлово застрелился на своем рабочем месте: версии следствия

В нижегородском городе Павлово прямо на рабочем месте совершил самоубийство командир ППС. Он свел счеты с жизнью в полицейском участке, даже не дождавшись конца рабочего дня – все случилось в 5 часов вечера 10 февраля. Следствие пытается разобраться, что могло стать причиной страшного поступка.

Мотивов столь странного поступка у Германа В. не было: его социальные сети не показывают признаки неблагополучия ДПСника или депрессии. Но взрослый человек – не подросток: человек мог «жить напоказ», выставлять только хорошие события своей жизни, а все плохое носить в себе. В этом случае человек с улыбкой приходит на работу, со всеми здоровается, желает хорошего дня, а потом вооружается, закрывается в своем кабинете и стреляет в себя. Тело обнаружили сослуживцы и удивились выбору молодого семейного мужчины – у самоубийцы растет маленький сын.

Взрослому человеку не нужны никакие «группы смерти», чтоб не справиться с жизнью. Ранее сообщалось, что нижегородка из-за побоев мужа пыталась уйти из жизни 21 января этого года, хотя женщине на тот момент было 45 лет. Психологи в таких случаях рекомендуют уходить не из жизни, а от мужей-тиранов, но в психике жертвы что-то сломалось. Мать остановила взрослая дочь, и женщина могла рассчитывать на ее визит «вовремя». Умирать все-таки страшно, как бы ни было тяжело жить. СК РФ инкриминирует нижегородцу две статьи – «побои» и «доведение до самоубийства», а суд рассмотрит дело по существу.