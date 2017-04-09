Полиция назвала гражданство погибших в теракте в Стокгольме: россиян среди жертв нет

Полиция Стокгольма сообщила гражданство всех четырех жертв теракта седьмого апреля. Среди погибших есть иностранцы, однако российских граждан и граждан Восточной Европы в списке жертв нет. В настоящий момент полиция продолжает расследование террористической атаки.

В результате теракта в Стокгольме днем седьмого апреля погибли четыре человека. Шведская полиция назвала гражданство всех жертв. Погибли два гражданина Швеции, британский и бельгийский граждане. Количество пострадавших, по предварительным данным, составляет не менее пятнадцати человек. Ранее некоторые источники сообщали, что один из пострадавших скончался в больнице, но официального подтверждения этой информации так и не поступило.

Напомним, седьмого апреля на одной из популярных туристических пешеходных улицы Стокгольма произошел наезд грузовика на толпу людей. После грузовик врезался в витрину магазина на углу. Шведские власти официально признали происшествие террористическим актом. Позже местная полиция вышла на след и задержала подозреваемого в причастности к теракту человека. А вскоре появились данные и о втором задержанном подозреваемом.

В настоящий момент расследование продолжается. К текущему часу уже известно, что террорист угнал грузовик перед тем как совершить наезд. На угнанном автомобиле он проехал около шести кварталов. Место происшествия оперативно оцепила полиция, на месте также работала скорая помощь. Пострадавших быстро доставили в больницы.