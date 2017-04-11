Полиция обнаружила следы взрывчатки на месте ночного взрыва в центре Киева

В центре Киева минувшей ночью прогремел взрыв. Полиция обнаружила на месте происшествия следы взрывного устройства. Жертв и пострадавших в результате происшествия зафиксировано не было, однако весомый ущерб понесли здания и автомобили, располагающиеся неподалеку от эпицентра взрыва.

Как передает РБК, происшествие случилось прошедшей ночью на Владимирской улице. Киевская полиция установила, что неизвестные бросили взрывное устройство в офисное помещение. На месте происшествия эксперты обнаружили элементы взрывного устройства. В настоящее время расследование продолжается. Полиция изымает видеоматериалы, снятые на камеры видеонаблюдения, установленные неподалеку.

Как сообщили в столичной полиции, жертв и пострадавших на месте взрыва зафиксировано не было. Вместе с тем, было повреждено здание и несколько припаркованных рядом автомобилей. Мотивы действий злоумышленников пока не установлены. Однако известно, что действовали они, очевидно, с умыслом нанести ущерб.

Обнаруженные на месте взрыва следы взрывного устройства уже направлены на экспертизу. По результатам исследования, а также изучения материалов с камер видеонаблюдения можно будет установить некоторые факты о преступлении.

Уголовное дело уже возбуждено. За подобные преступления украинское законодательство предусматривает до десяти лет тюремного заключения. Действовал ли нападавший в одиночку, или это была группа преступников, пока неизвестно.