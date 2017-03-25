Пороховой завод горит в Казани, при тушении погиб один человек

Вчера на Государственном пороховом заводе в Казани произошло ЧП – загудела противопожарная сигнализация, и каждый работник понимал, что это обозначает. Тонны пороха взорвутся, всё взлеит на воздух. На пульт пожарной части №3 поступил звонок в 20:24, и подряды тут же выехали на вызов. Капитан Эдуард Илларионов велел подводить к водоисточникам машины, а сам отправился разведать обстановку на месте.

Взрыв на складских помещениях все-таки произошел, как и ожидалось, Илларионов в этот момент был на мете происшествия, от чего и получил серьезные травмы. Карета скорой помощи не довезла начальника караула до больницы: практически некого было спасать. Действия пожарного можно смело называть подвигом – благодаря информации с места происшествия другие члены подряда правильно разработали стратегию тушения пожара, не допустили новых смертей, справились с огнем. Так же действует разведка в военное время. Параллельно с тушением войска МЧС занимались эвакуацией людей из района горящего завода и отгружали порох, нетронутый огнем – увезли 24 тонны.

Казанский пороховой завод – самое опасное в Татарстане предприятие с аварийной точки зрения: так вообще не должно возникать пожаров. Если всего на предприятиях в 2016 году произошло 17 ЧП, то именно на завод по производству пороза пришлось три из них, то есть около 20%. Все три раза производство было опасно и для работников, и для домов в том районе. Тушили пороховые склады и в январе, и 20 июня, и в самом конце года 21 декабря. Один раз горел целлюлозный цех, из-за чего четыре человека заживо горели, а в декабре был один летальный исход и одна госпитализация. И каждый раз директор предприятия ничего не мог сказать СМИ, потому что Виталий Борбузанов сам участвовал в ликвидации пожара на заводе.