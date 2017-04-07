Посетителей из ТЦ «Афимолл» в Москве эвакуировали из-за анонимного звонка

ТЦ «Афимолл» в Москве эвакуировали после анонимного звонка в полицию. Факт эвакуации подтвердили и в московском управлении МВД, и представители самого торгового центра. О срочной эвакуации также сообщают посетители популярного заведения.

В пресс-службе столичного МВД объяснили, что звонок в службу «02» поступил от анонимного источника. Предположительно, звонивший является несовершеннолетним, однако его личность не установлена. После этого к зданию «Афимолла» прибыли сотрудники полиции и пожарной службы, — сообщает РБК.

Посетители торгового центра рассказали, что эвакуация проводилась по пожарной тревоге. О начале эвакуации объявили через громкую связь. Также сообщается, что на момент поступившей тревоги торговый центр был заполнен примерно на 50 процентов от максимального количества посетителей. При этом, несмотря на большее количество людей, в помещении ТЦ паники не было.

Изначально многие посетители посчитали, что это – учебная пожарная тревога, и отреагировали на нее не сразу. Однако затем первые группы людей начали направляться к выходу и после этого все посетители осознали, что ситуация тревожная и требует решительных действий.

В итоге, все здание было эвакуировано, и сотрудники специальных службы начали проверку помещения торгового центра. О какой именно тревоге идет речь, до сих пор не известно. Некоторые СМИ предполагают, что анонимный источник сообщил о бомбе, заложенной в здание. Тем не менее, официального подтверждения этому не поступало.