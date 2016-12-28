Последние слова пилотов ТУ-154 касались закрылков воздушного судна, то есть речь могла идти как о технической неисправности, так и об ошибке пилотирования. Пилоты, как пишет издание «Дни.ру», — тоже люди. Они растерялись, испугались рассинхронизации, но взяли себя в руки и попытались спасти положение. Однако, специалисты считают, что эта серьезная неполадка – отказ закрылков самолета, могла стать не причиной, а следствием другой, более масштабной технической проблемы.

Эксперт Магомед Толбоев объяснил изданию: машина, в которой отказали закрылки, опасна, неуправляема, она быстро выходит из-под контроля и быстро падает на землю. И любой даже самый грамотный и опытный асс, гражданский или военный, может потерять контроль над ситуацией. И если у борта нет должной высоты, то он камнем рухнет вниз, как Ту-154, летевший в Латакию. Очевидец из числа пограничников заявлял, что маневры борта очень напоминали попытку «жесткой посадки», которая не удалась. Но опытный и умелый асс вроде Романа Волкова и его экипажа не могли допустить ошибку и убить себе и пассажиров, потому версия осталась одна из шести – технические проблемы.

«Известия» сообщают: Ту-154 – надежная машина, ею летали и будут летать, но то, что стало причиной гибели над Черным морем, надо изучить. У советского и российского самолетостроения охотно покупают борта другие страны, и подобного рода катастрофа – первая за последние 30 лет. Пилоты просто ничего не могли сделать – падал Ту-154 всего несколько секунд, за такое время можно успеть только выругаться матом или закричать от ужаса, а выровнять машину не под силу никому.