Последняя запись покойного блоггера Антона Носика была посвящена квартирнику Шнурова

В Москве на 52-ом году жизни умер известный российский блоггер, медиа-менеджер, редактор многих новостных интернет-порталов — Антон Носик. Последняя запись Носика была посвящена квартирнику исполнителя Сергея Шнурова: журналист жалел, что Фейсбук «убил» прямую трансляцию концерта.

9 июля на даче у своих друзей в Москве умер известный блоггер-оппозиционер Антон Носик. Его жена до сих пор не верит в случившееся – ее мужу стало плохо с сердцем, он умер быстро и внезапно. Где-то в час ночи он опубликовал в Телеграме запись о том, что посетил квартирник, на котором играл для близкого круга исполнитель Сергей Шнуров. По словам покойного журналиста, концерт был великолепным, но Фейсбук подвел, поэтому онлайн-трансляции не было. Таковы были последние слова Антона Носика, тело которого два дня находилось в морге города Мытищи.

Гражданина Израиля Антона Носика с 1990 года знали как оппозиционера, который хоть и носил кипу, но позволял себе экстремистские высказывания: он оскорблял Пророка Мухаммеда и Патриарха Кирилла, в 2016 году за статью о Сирии даже предстал перед судом. Его обвинили в экстремизме и обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Также Азербайджан за посещение журналистом Нагорного Карабаха, непризнанного Баку, занес Носика и его товарища Антона Меркурова в черный список.

Друг Антона Носика, владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев отметил у себя в Твиттере, что его товарищ действительно умер, и самая лучшая помощь для семьи покойного – не трогать ее лишний раз. Попрощаются с Носиком сегодня, 11 июля, в Доме Литераторов, а похоронят его на Востряковском кладбище.