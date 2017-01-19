Похищение девочки в Оренбурге: 29-летний Юрий поил подростка алкоголем

На днях было совершено похищение 12-летней девочки. Это произошло в Оренбурге, подозреваемый в преступлении задержан. Житель Пермского края бил подростка и поил алкогольным напитком. Об этом передает издание телерадиокомпании «Звезда».

После того, как на девочку напал мужчина и запер ее в багажнике, ей удалось отправить смс своей маме и даже позвонить ей. Родительница сразу обращается в правоохранительные органы, которые дали ориентировку. Через 6 часов добровольцем была обнаружена машина похитителя, в которой находился он и его жертва. Это произошло около мусоросортировочного завода. 29-летний Юрий до сих пор не дал внятного ответа, почему совершил данное преступление. Похищенная девочка рассказала, что мужчина ее бил по лицу и поил алкогольным напитком. Стоит отметить, что к поискам девочки были подключены полицейские, волонтеры. Исходя из уголовного кодекса, мужчине грозит 5-12 лет тюремного срока.

Знакомые Юрия рассказали, что он влез в долги, по этой причине и сбежал из города. Средства, которые он занимал, были потрачены на наркотики. Следователи считают, что мужчина во время преступления мог находиться под наркотическим состоянием. Это объясняет то, что он не забрал у девочки телефон и пару часов просто возил ее в багажнике.