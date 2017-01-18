Похищенная 12-летняя девочка в Оренбурге найдена на городской свалке

Похищенная в городе Оренбург двенадцатилетняя девочка обнаружена живой. Полицейские обнаружили девочку на городской свалке. Главным подозреваемым является 29-летний мужчина. На данный момент он пребывает под стражей.

Сообщение о похищении ребенка в Оренбурге поступило вчера, 17 января. В полиции рассказали, что девочку выкрали в районе трех часов по полудню по местному времени. Очевидцем похищения стала местная жительница – женщина находилась рядом. Кроме того, происшествие попало на камеру видеозаписи, установленную неподалеку.

Двенадцатилетняя девочка была украдена неустановленным лицом с применением насилия. Ребенка схватили и насильно посадили в салоне автомобиля «Лада», после чего увезли в неизвестном направлении.

Узнав о преступлении, полиция тут же объявила план «Перехват» в городе и приступила к поискам девочки. Ребенка отыскали в тот же день. Девочка находилась на городской свалке. А по подозрению в похищении задержан мужчина – 29-летний гражданин, проживающий в Пермском крае.

На сегодня, 18 января, следователями запланированы следственные действия с участием преступника и пострадавшего ребенка. Мотивы похищения девочки пока остаются неизвестными – следователи допросят мужчину и пострадавшую.

В каком состоянии находится девочка, не сообщается, но достоверно известно, что она жива и ее жизни ничего не грозит.