Похороны «Доктора Лизы» состоятся на Новодевичьем кладбище 16 января. Газета «Правда.ру» пишет, что похороны стали возможны после идентификации останков жертв крушения Ту-154. Узнать, что найденные в Черном море части тела принадлежат именно Елизавете Петровне Глинке, удалось только после сравнительного ДНК-анализа. Всех, кого пришлось устанавливать по фрагментам, будут предавать земле в закрытых гробах.

Семья доктора Лизы постоянно проживает в Америке, но похоронить жену и мать они решили в Москве в понедельник. Сегодня, 14 января, решили проводить в последний путь и отпеть дирижера хора им. Александрова Валерия Халилова. Его опознание тоже завершилась совсем недавно: мало пострадавшие тела погребли еще в старом году. Как отдавали последний долг Валерию Халилову, пишет издание «Росбалт.ру». Дирижера в елоховском Богоявленском кафедральном соборе отпевал Митрополит Илларион. Так же недавно удалось опознать журналиста НТВ Дмитрия Рункова, о чем сообщает канал, где он работал. Предстоят еще одни похороны, но родственники решили забрать уроженца Архангельска на его малую родину.

Идентификация – дело непростое, изуродованные тела после ряда экспертиз были выданы родным только в Москве, но нашлись родные, которые прилетели в Сочи, узнав о крушении по телевизору. 12 жертв будут похоронены по всей России — для их родных это принципиально. Многие погибшие хористы, танцовщики, журналисты и члены экипажа в свое время «покорили Москву». Работать эксперты будут до последнего пропавшего, хотя 18 до сих пор не найдены.