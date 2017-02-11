Похороны «Гиви»: жители Донецка публикуют видео с прощания командира «Сомали»

Вчера в столице ДНР состоялись похороны командира батальона «Сомали» Михаила Толстых с позывным «Гиви». Мужчина погиб во время покушения на него. Жители Донецка и военные пришли проститься с «Гиви» в здание донецкой оперы.

Также траурную церемонию посетил глава Республики. Гроб Толстых был положен на пушечный лафет, который провезли по городу. Все кто пришел провести в последний путь «Гиви», не могли сдерживать слез у его гроба.

Напомним, 8 февраля в кабинете командира «Сомали» прогремел взрыв. Во время происшествия Михаил Толстых находился на своем рабочем месте. После мощного взрыва начался сильный пожар. В результате инцидента фасад здания приобрел траурно зловещий вид. Командир ополченцев прошел Славянск, Иловайск, Дебальцево, авдеевскую промзону и донецкий аэропорт. На протяжении военных действий на Донбассе много раз появлялись новости о якобы убийстве легендарного человека, но всякий раз он лично опровергал их с присущей ему иронией. Стоит отметить, что одной из первых версий теракта стала атака с применением огнемета «Шмель». Донецкие эксперты отмечают, что диверсанты долго готовили задуманное, выясняя где находится кабинет «Гиви». После включения командиром света, это и было сигналом для его убийц.