Похороны Виталия Чуркина состоятся 24 февраля

Завтра должны состояться похороны Виталия Чуркина, который в ООН занимал должность постоянного российского представителя. Кончина дипломата стала неожиданность и потрясла весь мир.

Российский дипломат ранее не говорил о проблемах со здоровьем. Джули Болсер, которая является пресс-секретарем Управления нью-йоркского главного медэксперта, считает, что его внезапную кончину нужно проанализировать.

«Его медицинская карта была направлена в Управление главного медэксперта», — говорит женщина.

По ее словам, дальнейшие исследования проходят с токсических анализов, а также остальных проверок, которые продлятся на протяжении пары недель. Траурная церемония пройдет завтра. В 10:30 попрощаться с Чуркиным можно будет, посетив траурный зал ЦКБ управделами главы государства. Это заведение расположено по ул.Маршала Тимошенко, 25. Процедура похорон на столичном кладбище намечена на 13:00. Сообщается, что в США состоялась закрытая прощальная церемония, которую посетили более ста человек. Также отмечается, что его тело уже доставлено в российскую столицу. Напомним, дипломат умер в городе Нью-Йорк. 21 февраля ему должно было исполниться 65 лет.