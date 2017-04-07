Появились фото погибших в метро Санкт-Петербурга питерцев из социальных сетей

Новые фото погибших в метро Санкт-Петербурга пассажиров появляются в Интернете. Большинство жертв теракта оказались молодыми людьми, студентами. Некоторые из погибших были известными в узком кругу личностями.

20-летняя Дильбара Алиева стала одной из тех жертв питерского теракта, о смерти которой стало известно сразу. Девушка училась в питерском вузе. Ее университет располагался возле станции «Технологический институт», куда направлялся поезд, вагон которого взорвался. В вузе девушка пользовалась успехом среди своих друзей и однокурсников, а также делала успехи в учебном процессе.

В университете почтили память молодой девушки. Сама Дильбара активно вела микроблог, в котором сохранились множество ее фотографий.

A post shared by @dily_11 on Mar 26, 2017 at 9:13am PDT

26-летний Денис Петров был подающим надежды спортсменом. В роковой день парень направлялся на тренировку в спортзал. Денис был многочисленным победителем и призером различного рода соревнований по рукопашному бою. На его счету выигранные первенства города и России.

Также занимался тренерской деятельностью – обучал боевым искусствам подрастающее поколение. Его знакомые отзываются о Денисе только самыми лучшими словами.

Ирина Медянцева и вовсе может считаться знаменитостью. 50-летняя женщина была достаточно известным в узких кругах человеком. Она приходилась родственницей участнику коллектива «На-На» Владимиру Лёвкину, а также занималась изготовлением кукол. Ее работы разошлись по всей стране.