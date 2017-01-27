Пожар на Алексеевской в Нижнем Новгороде: спасатели назвали предварительную причину возгорания

Причиной пожара на Алексеевской улице в Нижнем Новгороде могло стать неправильно установленное электрическое оборудование. Об этом рассказали спасатели после того, как пожар был ликвидирован, а место возгорания тщательно осмотрено.

Пожар на Алексеевской улице произошел на днях в помещении бара «Шустрый Шмэль», который располагается на первом этаже здания. Однако из-за возгорания, сопровождавшегося сильным задымлением, спасателям пришлось эвакуировать жильцов из верхних этажей здания. По счастливому стечению обстоятельств, никто не погиб и не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное использование или неправильная установка электрического оборудования в помещении бара. Окончательная версия происшествия пока не установлена. Ответственные за инцидент личности устанавливаются.

Всего в ликвидации пожара и его последствий принимали участие более сорока человек и одиннадцать единиц техники. Огонь удалось локализовать и полностью ликвидировать относительно быстро. По предварительным данным, на момент возгорания в помещении «Шустрого Шмэля» никого не было.

Однако эвакуировать спасателям пришлось людей из верхних этажей. Из-за сильного дыма те рисковали задохнуться. Всего, по данным региональных СМИ, были эвакуированы двадцать пять человек.