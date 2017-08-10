Пожар на Таганке в торговом центре полностью ликвидирован

МЧС Москвы сообщило: на сегодня, 10 августа, пожар на Таганской площади в ТЦ полностью потушен, пожарники завершили проливку стен, чтобы уничтожить все очаги возгорания. Потушить мансардное помещение торгового центра «Атом» было непросто: взрывалась краска в баллонах, осложняя работу огнеборцев, но пожарные подряды справились с задачей.

Вчера, 9 августа, на пульт пожарной части Москвы поступил сигнал о том, что на Таганской площади горит мансарда ТЦ «Атом». Пожарные выехали примерно в час дня, к тому времени из помещения вывели 120 человек, потому никто не пострадал, раненых и летальных исходов нет. Примерно три часа огнеборцы старались локализировать пожар, но их работу осложняли баллоны с краской, которые взрывались. Тем не менее, в четыре часа дня пожарники справились с возгоранием и приступили к проливке здания. СК РФ на данном этапе выясняет причину пожара, а передвижная лаборатория отмечает, что для здоровья местных жителей никакой угрозы нет.

Предварительные выводы о причинах возгорания следствие уже сделало. Проводку в ТЦ «Атом» закоротило, из-за этого и появился пожар. Осталось только наказать всех ответственных за пожарную безопасность: «Атом» понес большие убытки. Мансарду уже восстановить не удастся, а она занимала 100 кв. метров, всего выгорело 1500 кв. метров. Параллельно проверяется информация о том, что мансарда является самостроем. У торгового центра есть несколько собственников, включая иностранца, все они будут в ходе следствия опрошены СК РФ.