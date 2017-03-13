Пожар на заводе в Тольятти мог стать последствием утечки жидкости

Пожар на заводе в Тольятти, который спасатели тушили на протяжении 14 часов, мог быть спровоцирован тем, что на предприятии произошла утечка жидкости. При этом руководство завода не спешит с выводами и призывает подождать, пока в ходе расследования не станут известны все причины и обстоятельства происшествия.

Представитель руководства «Куйбышевазот» Виктор Герасименко считает, что теоретически причиной возгорания действительно могла стать утечка жидкости. Однако точные причины пока называть рано. При этом он отметил, что проблема возникла только на одном из пяти блоков. Четыре остальные работали в плановом режиме, без проблем.

Загореться мог циклогексан – рабочая жидкость, которая, по словам Герасименко, тяжело поддается тушению. Причина этого заключается в том, что циклогексан по своей массе даже легче, чем вода. Доказательством этого стали четырнадцать часов борьбы с пожаром.

Пожар на заводе в Тольятти возник вчера, 12 марта, примерно в десять утра по местному времени. Площадь возгорания составила порядка пятисот квадратных метров. Спасатели присвоили стихии третий ранг сложности.

Несмотря на это, угрозы для населения зафиксировано не было – выброса вредоносных веществ в воздух не произошло. В процессе тушения пожара были задействованы более 230 человек и больше сорока единиц техники.