Пожар в больнице им. Бурденко ликвидирован: обошлось без человеческих жертв

Пожар в нейрохирургическом отделении НИИ имени Бурденко локализован вчера вечером, 20 января. Жертв и пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.

Изначально пожару в здании нейрохирургического отделения им. Бурденко пожарные присвоили второй ранг. Но вскоре в МЧС сообщили, что статус второго ранга отменили. Спасатели уточнили: горит всего лишь внешняя стена и кровля. Внутреннего возгорания нет. Довольно скоро пожар был локализован, а вскоре и вовсе ликвидирован. По итогам операции на месте возгорания жертв и пострадавших не зафиксировано.

Тем не менее, для тушения пожара были привлечены серьезные ресурсы МЧС. К месту возгорания прибыли не менее десяти машин МЧС. Пожар произошел в районе четырнадцатого этажа здания. Именно этот фактор стал затрудняющим в процессе тушения пожара.

На момент возгорания и дальнейшего процесса ликвидации пожара в больнице находились в целом около трехсот человек. Из них 226 человек – пациенты больницы. Большинство из людей в здании были срочно эвакуированы.

Однако в то же время в здании продолжались важные операции. СМИ передают о двух операциях, которые не прерывались даже в момент тушения пожара. Угроза жизни оставшимся в здании людям была сведена к минимуму.