Пожар в Дубае сегодня ночью начался в одной из самых высоких башен мира. Власти города сообщили, что жильцы здания «The Torch» были экстренно эвакуированы в соседнее здание, пострадавших в результате происшествия нет. Возгорание началось на девятом этаже.

Этой ночью в Дубае наблюдался мощный пожар. Так, в жилом 79-этажном здании «The Torch» произошло возгорание, которое начало распространяться с 9-го этажа. Всех жильцов небоскреба вовремя эвакуировали из здания, после огонь начал стремительно распространяться на другие этажи. Внутри башни было сильное задымление, обломки засыпали улицы, которые прилегают к зданию. На месте пожара работали четыре пожарных части. В пресс-центре правительства заявили, что жильцов высотки временно разместили в «Princes Tower».

Через пару часов пожар был взят под контроль, пожарными продолжалась осуществляться работа, направленная на охлаждение башни. Полностью огонь потушили к 4 часам утра по местному времени. В полиции Дубая заявили о расследовании причин происшествия.

Необходимо отметить, что это второе чрезвычайное происшествие в башне. Первое возгорание произошло зимой два года назад. Тогда пожар также начался в ночное время суток, изначально пламя было на 50-ом этаже, а после из-за ветра распространилось по стенам. На протяжении трех часов пожарные боролись с огнем. Причиной происшествия стал оставленный без присмотра гриль. В пожаре никто не пострадал, но здание понесло большой ущерб.