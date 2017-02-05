Пожар в Капотне унес жизнь 8-летнего ребенка

Вчера в Капотне произошел пожар, который забрал жизнь ребенка. В пресс-службе МЧС сообщили, что во время процесса тушения было обнаружено тело мальчика.

«Найден мертвый 8-летний мальчик. Его 47-летняя мать, после пожара, была увезена скорой помощью в больницу, для оказания экстренной медицинской помощи», — говорится в сообщении МЧС.

В Главном следственном управлении столицы сообщили, что по факту смерти несовершеннолетнего заведено уголовное дело, а также начата доследственная проверка. На сегодняшнюю минуту следователями проводятся различные мероприятия, которые нужны для того, что установить все обстоятельства, причины ужасного инцидента. Следователи пока рассматривают несколько возможных причин возгорания в девятиэтажном жилом доме. Рассматривается также версия неосторожного обращения с огнем.

Напомним, вчера вечером в Капотне произошло возгорание в жилом доме. Данный квартал находится в юго-восточной части столицы РФ. Площадь пожара составила 40 кв.м. Приехавшие на место происшествия спасательные службы, произвели эвакуацию пяти жильцов дома, они проживали на 9 этаже. Стоит отметить, что пожар начался этажом ниже. В каком состоянии находится мать погибшего ребенка не сообщается.